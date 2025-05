Bernhard Aichner präsentiert „Linien“: Eine Ausstellung in der DolomitenBank Lienz

Lienz – Die DolomitenBank-Galerie in Lienz öffnet am 22. Mai 2025 ihre Türen für Künstler und Autor Bernhard Aichner. Unter dem Titel „Linien“ präsentiert Aichner seine neuesten Werke. Aichner, geboren 1972 in Sillian, ist nicht nur ein erfolgreicher Autor, sondern auch ein talentierter bildender Künstler. Nach seinem Germanistikstudium begann er seine Karriere als Fotojournalist und Werbefotograf. Der internationale Durchbruch gelang ihm 2014 mit dem Thriller „Totenfrau“, der in 16 Sprachen übersetzt und von Netflix verfilmt wurde. Mit über einer Million verkauften Exemplaren zählt er zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren.