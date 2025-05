Naturfotografie am Iseltrail: Eine Einladung zur kreativen Entdeckung und zum Wettbewerb

Lienz - In Kooperation mit dem Verein der Tier- und Naturfotografen Österreichs, STRIX Südtirol und der Deutschen Gesellschaft für Naturfotografie Bayern wird der Iseltrail zum Schauplatz kreativer Fotoarbeiten. Sowohl Meisterfotograf: innen als auch fotografierende Wandersleute können zwischen 1. und 30. Juni 2025 an der Iseltrail Fotochallenge 2025 teilnehmen. Die Fotos können in zwei Kategorien eingereicht werden: