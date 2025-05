Smartphone wird zum Dauerbegleiter: WhatsApp, Wecker und Fotos vorne

Ohne Smartphone geht heute kaum noch jemand aus dem Haus. 91 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher verwenden ihr Handy für WhatsApp, 80 Prozent zum Fotografieren, acht von zehn starten mit dem Smartphone als Wecker in den Tag. Das geht aus dem neuen "Mobilfunkbarometer" des Forums Mobilkommunikation (FMK) hervor. Die Botschaft: Das Handy ist längst mehr als ein Telefon – es ist Organizer, Bankfiliale, Taschenlampe und Freizeitgerät in einem.

Der Trend zur Vernetzung zeigt sich auch bei den SIM-Karten: Ende 2024 waren in Österreich 30,25 Millionen aktive SIMs registriert. Ungefähr die Hälfte entfällt auf sogenannte M2M-Karten, also Anwendungen, bei denen Geräte untereinander kommunizieren.

Beim Ausbau der Netze ging es im vergangenen Jahr weiter voran, berichtete FMK-Präsident Mario Paier am Donnerstag bei der Pressekonferenz. Insgesamt wurden 175 neue Mobilfunkstationen errichtet. Damit erhöhte sich die Zahl der Mobilfunkstandorte in Österreich auf mehr als 19.000.

Die heimischen Mobilfunkanbieter – A1, Magenta und Drei – erzielten 2024 einen gemeinsamen Umsatz von 3,75 Milliarden Euro. Das ist ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr. Investiert wurden in den Ausbau des Mobilfunknetzes zuletzt 881 Millionen Euro. In den 5G-Ausbau sollen bis 2030 mehr als 3 Milliarden Euro fließen. Nun stehe man vor der nächsten Etappe, berichtete Paier. "Wir rechnen damit, dass 6G etwa 2030 kommen wird." Die internationale Standardisierung habe begonnen, "es gibt aber noch keine Definition, was wirklich drinnen sein wird in 6G. Jedenfalls rechnen wir damit, dass Künstliche Intelligenz ein wesentlicher Teil sein wird."