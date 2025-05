Kollidierte mit Autofahrer: 69-jährige E-Bike Lenkerin bei Unfall in Telfs verletzt

Telfs – Am Dienstagnachmittag, um 15:35 Uhr kam es in Telfs zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer E-Bike-Fahrerin. Wie die Polizei berichtet, lenkte ein 43-jähriger Deutscher seinen Wagen auf der Saglstraße in Richtung Westen, als eine 69-jährige Österreicherin mit ihrem E-Bike von der Emil-Achamer-Straße kommend nach rechts in die Saglstraße einbog. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten oder ausweichen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.