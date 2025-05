Prallte gegen Tunnelwand: Radfahrer bei Sturz in Ainet schwer an Hand und Schulter verletzt

Ainet – Schwerer Radunfall in Ainet am Dienstag: Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, kam gegen 16.40 Uhr ein 61-jähriger österreichischer Radfahrer auf Höhe der Kreuzung B108/L289 zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen an den Händen und der Schulter zu. Wie kam es dazu?