Palästinenser: Mehr als 60 Tote bei israelischen Angriffen

Nach Angriffen Israels im Gazastreifen ist die Zahl der Toten in dem umkämpften Küstengebiet palästinensischen Angaben zufolge weiter gestiegen. Seit der Nacht seien mindestens 62 Menschen getötet worden, teilte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz im Gazastreifen am Mittwoch mit. Israelische Behörden vermeldeten unterdessen, am zweiten Tag nach Ende der israelischen Blockade hätten 93 Lastwagen Hilfsgüter in den Gazastreifen geliefert.

Nach palästinensischen Informationen wurden Dutzende Menschen bei den Angriffen verletzt. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die israelische Armee teilte indes mit, ihre "Operationen gegen die terroristischen Organisationen im Gazastreifen" fortzusetzen.

Dabei seien im Laufe des vergangenen Tages mehr als 115 Ziele angegriffen worden. Unter den Zielen waren nach Armeeangaben Abschussrampen, militärische Einrichtungen, Tunnel, Terrorzellen, Terroristen und terroristische Infrastruktureinrichtungen. Auch diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

In den vergangenen Tagen waren aus dem Küstengebiet täglich Dutzende Tote gemeldet worden. Israels Militär hatte vor wenigen Tagen eine neue Großoffensive im Gazastreifen gestartet.

Bezüglich der Hilfsgüter hieß es von der für Palästinenser-Angelegenheiten zuständige israelische Behörde COGAT, die humanitäre Hilfe umfasse Mehl, Babynahrung, medizinische Ausrüstung und Medikamente.

Israels Armee unternehme "alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Hilfsgüter nicht in die Hände der Terrororganisation Hamas gelangen", erklärte COGAT. Das Land wirft der Hamas vor, die Hilfsgüter weiterzuverkaufen, um ihre Kämpfer und Waffen zu finanzieren. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums hatte zuvor angekündigt, dass Israel in den kommenden Tagen täglich die Einfahrt Dutzender Hilfstransporter in den Gazastreifen ermöglichen werde. Am Montag kam erstmals seit fast drei Monaten wieder humanitäre Hilfe in das umkämpfte Gebiet, israelischen Angaben zufolge aber zunächst nur fünf Lastwagen.

UNO-Sprecher Stéphane Dujarric berichtete am Dienstagabend, dass die Hilfsgüter die notleidenden Menschen noch nicht erreicht hätten. Sie befänden sich unter anderem wegen fehlender Genehmigungen noch in einem von den Israelis kontrollierten Bereich hinter dem Grenzzaun. Die Vereinten Nationen müssten bei Israels Armee Genehmigungen einholen. "Und wir müssen auch sicherstellen, dass das allgemeine Gebiet für uns sicher ist."

Einem Agenturbericht zufolge einigten sich die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit Israel auf die Lieferung von Hilfsgütern aus dem Golfstaat. Wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM berichtete, wurde die Vereinbarung in einem Telefongespräch zwischen dem Außenminister der VAE, Scheich Abdullah bin Zayed, und seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar getroffen. Die Hilfe solle zunächst den Nahrungsmittelbedarf von rund 15.000 Zivilisten im Gazastreifen decken. Sie umfasse auch Güter für Bäckereien und Artikel für die Säuglingspflege. Seit Anfang März hat Israel auch die Einfuhr von Medikamenten, Lebensmitteln und Treibstoff in den Gazastreifen blockiert.

Papst Leo XIV. rief am Mittwoch Israel auf, dringend benötigte Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen, und nannte die Situation in der palästinensischen Enklave "noch beunruhigender und trauriger". "Ich erneuere meinen dringenden Appell, eine menschenwürdige humanitäre Hilfe zuzulassen und den Feindseligkeiten ein Ende zu setzen, für die Kinder, alte und kranke Menschen einen hohen Preis zahlen müssen", sagte der Papst während seiner wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom.

Auch Hilfsorganisationen appellierten, die Hilfslieferungen wieder voll aufzunehmen. Martin Keßler, Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe, erklärte in einer Aussendung: "Kein einziger Lkw hat in den vergangenen elf Wochen Gaza erreicht." Die angekündigten Lieferungen seien nur ein Bruchteil dessen, was die Menschen in Gaza zum Überleben benötigen. Der österreichische Arzt Gerald Rockenschaub, der in den Jahren 2014 bis 2021 Leiter des Büros der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Palästinenser-Gebieten war, bezeichnete die humanitäre Situation als "katastrophal".

"Wir haben eine Hungersnot", sagte Rockenschaub am Dienstagabend in der "ZiB 2" des ORF. "Die Vereinten Nationen haben eben davor gewarnt, dass, wenn diese Nahrungshilfslieferungen nicht massiv aufgestockt werden, in den nächsten Tagen 14.000 Babys möglicherweise an Hunger versterben können. Es gibt im Norden des Gazastreifens praktisch keine funktionierende Gesundheitseinrichtung mehr, weil die zerbombt, zerschossen, zerstört sind." Die Menschen litten massiv. "Wenn nicht rasch etwas passiert, dann glaube ich, gehen wir sehenden Auges in ein massives Desaster, das wir in der Menschheitsgeschichte selten erlebt haben."

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sprach sich unterdessen gegen ein Aussetzen des Assoziierungsabkommens der EU mit Israel aus. Sie erklärte, dass Österreich Verständnis für eine Überprüfung des Abkommens habe. "Ja, wir haben uns diesem Vorstoß im Ziel angeschlossen, weil die Situation in Gaza wirklich unerträglich ist", sagte sie am Mittwoch in der Früh im Ö1-Morgenjournal. "Wogegen wir uns aber auch aussprechen, weil es da Vorstöße gab, ist, gänzlich dieses Abkommen zu suspendieren." Gerade in schwierigen Phasen sei der Dialog wichtig.