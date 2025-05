Weißer Ring hat 2024 fast 2.000 Verbrechensopfer betreut

Die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring hat im Vorjahr 1.928 Klientinnen und Klienten betreut. Insgesamt sei die Betreuung intensiver geworden. Im Schnitt wurden im Rahmen der Opferhilfe mehr Leistungen in Anspruch genommen als in der Vergangenheit, heißt es seitens des Weißen Rings im Jahresbericht 2024. Die Anzahl der Personen, die Prozessbegleitung in Anspruch genommen haben, hat 2024 um 5,5 Prozent zugenommen. Die durchschnittliche Betreuungszeit betrug 5,4 Monate.