Bankomat in Reith im Alpbachtal gesprengt: Täter auf der Flucht

In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte im Unterland einen Bankomaten gesprengt. Wie die Ermittler berichten, machten sich wohl zwei Täter gegen 3.39 Uhr vor einer Bank in Reith im Alpbachtal ans Werk. Wie Fotos zeigen, entstand durch die Tat erheblicher Schaden im Außenbereich des Geldinstituts.

Die Zahl der Attacken auf Bankomaten in Österreich ist zuletzt gestiegen. Mitte April waren es bereits 17, im Jahr davor insgesamt 13. Zuletzt wurden Bankomaten in Wels (Ende April) und Salzburg (Anfang Mai) gesprengt, Großfahndungen blieben jeweils erfolglos. Erst vor wenigen Tagen wurden im Zusammenhang mit einer Bankomatsprengung im oberösterreichischen Gmunden vier Verdächtige in Bayern festgenommen.

In Tirol „knallte“ es zuletzt Anfang März, als Unbekannte in Ötztal-Bahnhof einen Geldautomaten in die Luft jagten. Bargeld wurde nicht erbeutet. Der Automat befand sich in der Außenfassade eines Lebensmittelgeschäfts. Sowohl am Gerät selbst als auch am Geschäft entstand erheblicher Schaden. (TT.com)