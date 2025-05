Wie mit Heiterkeiten und Prominenten die Kassa der Tierhoamat aufgebessert wird

Wenns – Wer Gutes in Sachen Tierschutz tun und dabei auch noch Tränen lachen will, der ist am Freitag, 30. Mai, ab 19 Uhr im Mehrzwecksaal Wenns bestens aufgehoben. Dort hat nämlich Tirols bekannteste Tierschützerin Inge Welzig zahlreiche Persönlichkeiten zusammengerufen, um bei einem unterhaltsamen Abend das Publikum zu unterhalten. Adressatin des Reinerlöses des Abends ist Manuelas Tierhoamat in Wenns, geführt von Manuela Prantl.