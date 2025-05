Czastka und Kogl waren in Pertisau eine Klasse für sich

Das Unterland dominierte die Tiroler Meisterschaft der Golfer in Pertisau. 144 Spieler schlugen ab.

Jugend forscht. Unter diesem Motto standen die internationalen Tiroler Golf-Meisterschaften am Golf- und Landclub Achensee in Pertisau. Laura Czastka (GC Wilder Kaiser) war mit zwei 75er-Runden eine Klasse für sich und gewann die Titel in der Jugend und der allgemeinen Klasse.