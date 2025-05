Autos stießen in Kreuzung zusammen: Frau und zwei Jugendliche in Reutte verletzt

Auf einer Kreuzung in der Archbach-Siedlung in Reutte kam es Dienstagabend zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Eine 43-jährige Österreicherin war gegen 21.45 Uhr auf einer Vorrangstraße unterwegs, als ein 17-jähriger Belgier in die Kreuzung einfuhr. Es kam zur Kollision.