Tiroler E-Porsche-Lenker bei Kollision mit Lkw in Oberösterreich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Oberösterreich ist am Dienstag ein 63-jähriger Autofahrer aus Tirol verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, geriet der Innsbrucker in Gschwandt in einer Kurve der Scharnsteiner Straße (B120) mit seinem E-Auto auf die Gegenfahrbahn. Der Sportwagen kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw. Sowohl der Porsche des Tirolers als auch der mit Schotter beladene Lastwagen wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt.