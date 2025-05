Zebras, Schnee und Halluzinationen: Kunstraum Leibl lädt zur Ausstellung

Gernot Fischer-Kondratovitch zeigt in Lienz „Schnee Halluzinationen“. Die Vernissage zur Ausstellung findet am Donnerstag um 19 Uhr statt.

Lienz – Exotische Tiere wie Zebras, Tiger, Elefanten, die sich im schneebedeckten Gebirge tummeln, sind eine Metapher für die Weltsicht des Malers Gernot Fischer-Kondratovitch. Bereits in den 90er-Jahren begann der in Villach geborene Künstler, Elefanten in alte gekaufte Gemälde „hineinzumalen“ – sprich – die Bilder zu übermalen – oder Austroklischees wie Skifahrer aus alten Fotos in neue Realitäten hineinzuversetzen. 2013 erklomm die vom Künstler erfundene Austropop-Kunstfigur "Franz from Austria" als erster Mensch mit Schiern die Rialto-Brücke in Venedig.