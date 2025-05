Ein Netzwerk für mehr Regionalität: Nationalpark-Partnerbetriebe auf Genusstour

Unter dem Motto "Erleben, was uns verbindet, schmecken, was nah ist, erhalten, was wertvoll ist" begaben sich die Nationalpark-Partnerbetriebe Osttirol auf eine Genusstour zu den Produzenten der Region.

St. Veit i. D., Kals – Zu Beginn der Sommersaison besuchten die Nationalpark-Partnerbetriebe drei ausgewählte Produzenten in Osttirol. Der Biohof Stemberger in St. Veit, der Peischler Wirt in Unterpeischlach und der Figerhof in Kals boten Einblicke in die Herstellung und Verarbeitung ihrer regionalen Spezialitäten. Die Tour führte von der Schlachterei über die Käserei bis hin zur Verkostung veredelter Produkte.