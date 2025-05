SchülerInnen laufen für die Krebshilfe: Pfunds setzt starkes Zeichen

Vergangene Woche verwandelte sich Pfunds in eine Bühne für Solidarität und Gemeinschaft. Über 150 Schülerinnen liefen am Dienstag voller Engagement beim Spendenlauf zugunsten der Krebshilfe Tirol mit. Unterstützt von ihren Familien und der gesamten Schulgemeinschaft bewältigten einige sogar Halbmarathon-Distanzen. Direktor Philipp Westreicher und Florian Klotz, Geschäftsführer der Krebshilfe Tirol, liefen mit den SchülerInnen über die abwechslungsreiche Strecke.

Im Vorfeld hatten die Kinder fleißig SponsorInnen in ihren Familien gesucht, die jede gelaufene Runde finanziell unterstützten. So kam ein Betrag von 4232 Euro zusammen, der direkt krebsbetroffenen Familien in der Region zugutekommt. Direktor Westreicher zeigte sich begeistert: „Bewegung ist wichtig – vor allem im Jugendalter. Ich bin sehr stolz, dass die Schülerinnen und Schüler so motiviert und ausdauernd am Lauf für die Krebshilfe teilgenommen haben.“