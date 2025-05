Mit 76 Jahren: „Cheers“ Ikone George Wendt verstorben

In der beliebten Comedy-Serie „Cheers“ über eine fiktive Kneipe in Boston, die von 1987 bis 1993 lief, spielte er den Stammkunden Norm Peterson, der stets mit Bier an der Theke saß. Ted Danson mimte den Barkeeper, der seine skurrilen Gäste unterhielt. Auch Woody Harrelson, Kirstie Alley und Shelley Long gehörten zum Cast. Wendt wurde für seine ikonische Rolle sechsmal für eine Emmy-Trophäe nominiert.

Wendt spielte in Dutzenden Fernseh- und Filmproduktionen mit. An der Seite von Robert De Niro und Annette Bening spielte er 1991 in dem Drama „Schuldig bei Verdacht“ mit. Mit Jamie Lee Curtis und Mel Gibson drehte er die Sci-Fi-Romanze „Forever Young“ (1992). Er wirkte auch in den Weihnachtskomödien „Santa Baby“ (2006) und „Santa Buddies“ (2009) mit.