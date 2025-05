Expresszüge kommen: Auf welche Direktverbindungen nach Italien sich Bahnreisende freuen können

Von München nach Mailand ohne Umstieg in rund sechseinhalb Stunden? Ab 2026 soll das dank einer verstärkten Kooperation von DB, ÖBB und Trenitalia möglich sein.

München, Innsbruck – Reisende aus Deutschland und Österreich, die mit dem Zug nach Italien reisen, können künftig im Hochgeschwindigkeitszug ohne Umsteigen von München nach Mailand und Rom fahren. Für die Direktverbindungen über Innsbruck sollen voraussichtlich ab Dezember 2026 erstmals italienische Frecciarossa-Züge auch in Deutschland verkehren, teilten ÖBB, Deutsche Bahn (DB) und die italienische Trenitalia am Mittwoch gemeinsam in München mit.