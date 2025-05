Staplerunfall in Brixlegg: Ladegut stürzte auf 59-jährigen Arbeiter

Bei einem Staplerunfall am Mittwoch in Brixlegg wurde ein 59-jähriger Arbeiter verletzt. Der Mann war gegen 8 Uhr in einer Firma mit Verladetätigkeiten beschäftigt. Plötzlich löste sich aus bisher unbekannter Ursache ein Kranarm samt Ladegut vom Gabelstapler und traf den Arbeiter am Oberkörper.