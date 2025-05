Kollision in Innsbruck: 35-jähriger Radfahrer verletzt sich nach Zusammenstoß mit Pkw

Auf der Kranebitter Allee in Innsbruck ereignete sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw. Der 35-jährige Radfahrer wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Innsbruck – Mittwochvormittag um etwa 10.15 Uhr kam es auf der Kranebitter Allee in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger US-Amerikaner war mit seinem Fahrrad in westlicher Richtung unterwegs, als ein 50-jähriger Österreicher mit seinem Wagen in die östliche Richtung fuhr. Bei einer Radfahrüberfahrt kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander.