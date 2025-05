Gewinne zehn Plätze für die Dolomitenradrundfahrt

Wohl kaum eine andere Region in Österreich hat sich so dem Thema Rad verschrieben wie Osttirol.

Grenzüberschreitende Radwege, Mountainbike Routen, Radmarathons und mit Tour of Austria, Tour of the Alps und Giro d’Italia Radsport auf höchstem Niveau. Tourismusobmann und Rad­zampano Franz Theurl, der eben seinen 70er gefeiert hat, im Gespräch.

Warum setzt Osttirol auf das Rad?

Franz Theurl: Radsport hat in Osttirol große Tradition. Bereits 1876 wurde der Radfahrverein Lienz gegründet. Im Jahr 1951 wurde die erst­e Dolomitenradrundfahrt ausgerichtet. Auch die erste Österreich Rundfahrt wurd­e mit der Glockneretappe in Lienz gestartet. Seither ist sie bei uns ein fixer Bestandteil und für 2026 planen wir wieder eine Etappe. Mit dem „Giro d’Italia“ im Jahr 1994 hat sich Lienz/Osttirol immer stärker dem internationalen Radsport zugewandt, um unser wunderbares Osttirol via Fernsehen präsentieren zu können. Es folgten weitere Giro-Ankünfte und viele Etappen des „Giro del Trentino“, der nun zur „Tour of the Alps“ weiterentwickelt wurde. Mit diesem Engagement ist auch die touristische Entwicklung im Radangebot vorangegangen. Heute können wir Lienz als geheime Radhauptstadt Österreichs bezeichnen.

Tour of Austria, Tour of the Alps, Giro d’Italia oder die Rad-WM. Wie wichtig sind solche Veranstaltungen für den Tiroler Tourismus?

Theurl: Es gibt kaum effizientere und günstigere Möglichkeiten, eine Region international zu präsentieren, als mit der europaweiten TV-Übetragung eines Profi­rennens. Die Rad WM in Innsbruck hat Tirol insgesamt als Mark­e und Sportland einen beachtenswerten Imagegewinn gebrach­t.

Seit Jahren ist Osttirol ein treuer Partner des Tirol KTM Team. Wie erleben Sie diese Kooperation?

Theurl: Das Team ist eine große Kaderschmiede für den Profiradsport. Viele Radsportler haben über diesen Weg den Zugang zur Profikarriere gefunden. Als Radsportfreund und auch als Touristiker ist es mir wichtig, diese Arbeit zu unterstützen, auch weil unser Land als Radsportdestination dadurch Bekanntheit erlangt.

Am 8. Juni ist die 38. Dolomitenradrundfahrt und du hast ein kleines Geschenk dabei.