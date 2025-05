Verfallende Bonuspunkte: Warnung vor neuer Phishing-Masche mit SMS

Das Bundeskriminalamt (BK) warnt vor einer Phishing-Welle via SMS. Seit Anfang des Monats kursieren Nachrichten, in denen behauptet wird, dass ihre angeblich gesammelten Treue- oder Bonuspunkte bald verfallen würden, wie das BK am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Um diese Punkte noch rechtzeitig einzulösen, werde ein Link mitgeschickt, der zu einer externen Webseite führt. Das sei nichts anderes als ein raffinierter Betrugsversuch.