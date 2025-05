Der Wendler kommt zurück auf die Bühne: Wo sein erstes Konzert stattfinden soll

Schon länger hatte der Schlagersänger es angekündigt, diesen Samstag soll es so weit sein. Michael Wendler gibt ein Konzert in Bochum.

Bochum – Mit Verschwörungsmythen zur Corona-Pandemie und NS-Verharmlosungen hatte sich Schlagersänger Michael Wendler ins öffentliche Abseits katapultiert, nun will er zurück auf die deutschen Bühnen: Für kommenden Samstagabend kündigt eine Bochumer Großraumdiskothek einen Live-Auftritt Wendlers bei einer Schlagerparty an.

Nach einigen abgesagten Konzerten soll dies nun sein Bühnencomeback in Deutschland sein. „Ich komme wieder“, kündigte der Sänger bereits vor einigen Wochen in einem Video auf der Plattform X an. „Das wird ‘ne Riesenparty. Ich freu‘ mich euch zu sehen“, sprach er an seine Follower gerichtet.