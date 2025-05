Alarmstufe Rot: Neuer Rekord bei Abholzung der tropischen Regenwälder

Washington – Die großen Wälder der Welt schwinden in atemberaubendem Tempo: In jeder Minute ist im Vorjahr eine Fläche tropischen Regenwalds so groß wie 18 Fußballfelder verloren gegangen. Das rechnet die Denkfabrik World Resources Institute (WRI) vor, die mit Daten der Universität Maryland eine „Global Forest Watch“-Plattform betreibt. So wurden 2024 rund 6,7 Millionen Hektar tropische Urwälder zerstört, eine Fläche fast so groß wie Irland oder Bayern. Das ist fast doppelt so viel wie 2023. In den Daten, die bis zum Anfang des Jahrtausends zurückgehen, hat das Jahr 2024 im Hinblick auf die Waldzerstörung einen neuen Rekord aufgestellt.