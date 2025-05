Zwischen Munition und Drogen: Diese neuen Details dürften Sean „Diddy“ Combs weiter belasten

New York – Am Dienstag war der Agent Gerard Gannon zur Aussage geladen worden. Er leitete die Durchsuchung der Millionen-Villa des Angeklagten nach dessen Verhaftung. Nach seinen Angaben fanden Ermittler dort u.a. zwei volle Magazine und ein in Einzelteile zerlegtes AR-15-Gewehr, das häufig in Zusammenhang mit Amok-Läufen in den USA steht. Laut den Ermittlungen besaß Combs die Waffe unrechtmäßig, die Seriennummer an den Teilen war entfernt worden, wie die Bild-Zeitung berichtet.