Neues Öffi-Ticket für Tirol, Südtirol und Trentino kommt im Dezember

Innsbruck – Schon vor längerer Zeit angekündigt, nunmehr unter Dach und Fach: Das neue Öffi-Ticket der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino, auch „Euregio-Ticket“ genannt. Dieses wurde am Mittwoch im Zuge von Gremiensitzungen der Euregio in St. Martin in Thurn im Südtiroler Gadertal beschlossen. Ein Jahr lang könne man damit „grenzenlos“ per Zug, Bus und Seilbahn durch die drei Länder fahren. Das Ticket soll rund 750 Euro kosten und voraussichtlich mit Dezember erhältlich sein.