Ein unerbittlicher Wettkampf: Neues Stück von „Humiste“ feiert in Imst Premiere

„Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss“ wird diesen Freitag erstmals in der Stadtbühne Imst aufgeführt.

Imst – Am 23. Mai feiert das neue Stück des Theaterforums Humiste Premiere in der Stadtbühne Imst. „Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss“ frei nach dem Roman von Horace McCoy wurde von Autor und Regisseur Flow Berger geschrieben und inszeniert.

Die Protagonisten Gloria und Robert wagen sich inmitten einer globalen Krise in den ersten Imster Tanzmarathon. Mit dem Traum von einem Preisgeld vor Augen, treten sie ein in den Wettkampf, der sie an ihre physischen und emotionalen Grenzen führen wird.