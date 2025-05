Schwerer Unfall bei Zeremonie für Kriegsschiff in Nordkorea

In Nordkorea ist es bei einer feierlichen Zeremonie für einen neuen Zerstörer der nordkoreanischen Marine zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, ereignete sich der Unfall, als ein neuer 5.000 Tonnen schwerer Zerstörer in der östlichen Hafenstadt Chongjin vom Stapel gelassen wurde. Der bei der Zeremonie anwesende nordkoreanische Machthaber Kim Kim Jong Un sprach von einem "kriminellen Akt".