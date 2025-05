Drei Tote und ein Vermisster bei Hochwasser in Australien

Bei verheerenden Überschwemmungen an der australischen Ostküste sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Eines der Opfer ist ein 63-Jähriger, der in seinem überfluteten Haus in der Gemeinde Moto tot aufgefunden wurde, etwa 250 Kilometer nördlich von Sydney. Mittlerweile wurden auch die Leichen eines etwa 30 Jahre alten Mannes und einer 60-jährigen Frau entdeckt, die in ihren Autos von den Wassermassen überrascht worden waren, wie die Polizei mitteilte.

Ein Mann wird noch vermisst. "Wir müssen uns auf mehr schlechte Nachrichten in den nächsten 24 Stunden einstellen", sagte der Premierminister des Bundesstaates New South Wales, Chris Minns. Anrainer sprachen von einer katastrophalen Situation. Etwa 50.000 Menschen müssten sich darauf vorbereiten, aus ihren Häusern evakuiert zu werden, berichtete die Zeitung "Sydney Morning Herald". Betroffen sind vor allem Kleinstädte in der Region Mid North Coast, darunter Taree in der Weinregion Hunter Valley sowie Port Macquarie und Wingham. Tausende waren ohne Strom, zahlreiche Schulen blieben geschlossen.

In Taree war nach Angaben des Senders ABC innerhalb von zwei Tagen so viel Regen gefallen, wie sonst in vier Monaten gemessen wird. Der Manning River, der durch die Region fließt, war am Mittwoch auf ein Rekordlevel von mehr als sechs Metern gestiegen - und überschritt damit den bisherigen Höchststand aus dem Jahr 1929.

Rund 2.500 Helfer waren unter anderem mit Booten, Lastwagen und Helikoptern im Einsatz. Mehr als 500 Menschen wurden bereits in Sicherheit gebracht. Viele mussten von den Dächern ihrer Häuser gerettet werden. Manche hatten dort viele Stunden ausgeharrt, bis Retter sie erreichten. Eine Mitarbeiterin der örtlichen Feuerwehr sagte der ABC: "Ihnen war kalt, sie waren nass und sie waren einfach so dankbar, dass endlich Hilfe kam." Es gingen aber ständig Anrufe von Anwohnern ein, die in ihren Häusern festsäßen.

Auch viele Haustiere wurden in Sicherheit gebracht. Für größere Tiere kam aber oft jede Hilfe zu spät: Augenzeugen berichteten Medien von toten Kühen, deren Kadaver an verschiedene Strände gespült worden seien. Es sei ein schrecklicher Anblick gewesen, sagte ein Mann.

Auch ein bekanntes Tierschutzzentrum in der Region Barrington Tops steht völlig unter Wasser: Die Organisation Aussie Ark - die mittels Zuchtprogrammen versucht, bedrohte Tierarten wie die berühmten Tasmanischen Teufel zu retten - schrieb in einer Mitteilung: "Die Überschwemmungen haben die Infrastruktur des Schutzgebiets zerstört, Gehege überschwemmt, Zufahrtsstraßen weggespült und wichtige Zäune, die gefährdete Wildtiere schützen, stark beschädigt."