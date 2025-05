"Wiener" Plateosaurus nutzte vermutlich Schwanz als Peitsche

Dass er natürlich im Fokus von einstigen Fleischfressern stand, zeigt auch ein 17 Millimeter großer, ausgebrochener Zahn eines Räubers, der sich in einem Knochen jenes Exemplares fand, dessen Knochen vom Sauriermuseum Frick (Schweiz) an das NHM weitergegeben und in der Folge aufwendig präpariert wurden. Während der vermutlich nach dem Tod des wahrscheinlich im Morast versunkenen Tieres von Fressfeinden verschleppte Kopf fehlte, habe man es hier mit einem der vollständigsten Knochensätze einer Plateosaurus-Schwanzwirbelsäule zu tun, schreiben die Studienautoren um die Wirbeltier-Paläontologin Ursula Göhlich vom NHM sowie den Paläontologen und Erstautor Thomas Filek von der Universität Wien und der Universität für Bodenkultur (Boku) in ihrer Arbeit.