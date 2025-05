Schwerste Kopfverletzungen: Mountainbiker (36) starb nach Sturz in Lienz

Ein Mountainbiker ist am Mittwochabend in Lienz tödlich verunglückt. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 36-Jährige gegen 18 Uhr am Hochstein über den „Family Flow Trail“ talwärts. Auf einer Seehöhe von etwa 950 Metern stürzte der Mann aus bislang unbekannter Ursache und blieb schwer verletzt liegen.