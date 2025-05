Kim Kardashian: „Ich habe endlich mein Jusstudium abgeschlossen“

Die Menschenrechtsanwältin Jessica Jackson, die Kardashian als Mentorin zur Seite stand, gratulierte ihr während der Zeremonie. Kardashian habe mit einem „leidenschaftlichen Wunsch, um für Gerechtigkeit zu kämpfen“ das Programm begonnen. Sechs Jahre lang habe sie 18 Stunden pro Woche und 48 Wochen im Jahr in die Ausbildung gesteckt, sagte Jackson. „Ich bin so stolz auf sie“, pflichtete Schwester Khloé Kardashian (40) in einer Instagram-Story bei.

In den vergangenen Jahren setzte sich Kim Kardashian immer wieder für die Begnadigung von Häftlingen in den Vereinigten Staaten ein. Seit 2018 lässt sich die Unternehmerin zur Anwältin ausbilden. Damals begann sie ein Praktikum in einer Kanzlei in San Francisco. Statt eines Jusstudiums an einer Universität wählte sie den in Kalifornien möglichen Weg über Mitarbeit in einer Kanzlei und begleitende Studienkurse.