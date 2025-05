Radnachwuchs fährt mit Rennrad und Mountainbike um Titel

Die Tiroler Tageszeitung präsentiert den 1. Cycling Cup Tirol des Landesradsportverbandes Tirol.

Der Landesradsportverband Tirol setzt in diesem Jahr erstmals den Cycling Cup Tirol presented by Tiroler Tageszeitung um. Ganz im Zeichen des Nachwuchses werden die Straßenrad- und Mountainbike-Rennen in Tirol unter dem neuen Dach vereint und bilden eine gemeinsame Wertung. Für alle Radsportbegeisterten in den Altersklassen U9 bis U19 stehen insgesamt neun Rennen, drei Straßenrennen und fünf Mountainbike-Rennen (XC) auf dem Programm. Egal ob über Wurzeln oder auf Asphalt, die neun Bewerbe verlangen besondere Ausdauer. Den gesamten Sommer über messen sich alle und sammeln pro Rennen Punkte. Doch die große Cycling Cup Tirol Abschlussparty in Thaur wird entscheidend sein, denn dort werden die letzten Punkte vergeben und die Entscheidung– wer den Cycling Cup Tirol 2025 gewinnt –wird fallen.

Racefeeling beim Wilden-Kaiser-Race in Scheffau. © Wilder Kaiser Race

Spannung pur bis zum Schluss

Im März dieses Jahres fanden bereits die beiden ersten Straßen Rennen, die Hungerburg Classics des RV Innsbrucker Schwalben und das Feuchtner Gedenkrennen in Söll des RC ARBÖ Tom Tailor Raika Wörgl statt. Auch die ersten beiden XC-Rennen fanden bereits im Mai im Rahmen des Ötztaler Mountainbike Festivals des Racing Team Haiming und des Wilder Kaiser MTB Race in Scheffau des RV Bike Sport Scheffau statt. So konnten die Rennfahrerinnen und Fahrer dort bereits die ersten Punkte sammeln und der Zwischenstand verrät, dass die nächsten Rennen heiße Kopf-an-Kopf-Rennen werden.

Start in Söll. © AKS

So könnt auch ihr mitmachen

Mitmachen kann man aber immer noch! Fünf der neun Rennen stehen noch an – ihr könnt also den Sommer über Punkte sammeln. Meldet euch bei den Rennen an und gebt euren Radsportverein an. Ab zwei Teilnahmen seid ihr automatisch in der Wertung. Kein Verein? Kein Problem! Es gibt zahlreiche Vereine in Tirol, die hervorragende Nachwuchsarbeit leisten.

Auch die Vereine selbst treten beim Cycling Cup an: Bei der großen Abschlussveranstaltung in Thaur werden die Vereine mit den meisten und erfolgreichsten Starterinnen und Startern ausgezeichnet.

Werdet jetzt Vereinsmitglied und tretet gemeinsam im Team an. In den regelmäßigen Trainings bekommen alle Tipps und Tricks zu einer erfolgreichen Teilnahme beim Cup, außerdem ist Spaß am gemeinsamen Radlfahren garantiert.

Mehr Informationen unter www.cyclingcuptirol.at

Kalender Cycling Cup Tirol Samstag, 5.4. 2025: Straße – Innsbruck – U13 bis U19 Samstag, 6.4. 2025: Straße – Söll – U13 bis U19 Samstag, 10.05.2025: XC – Haiming – U9 bis U17 Samstag, 17.5. 2025: XC – Scheffau – U9 bis U19 Samstag, 1.6. 2025: XC – Achenkirch – U9 bis U19 Samstag, 21.6. 2025: XC – Mieming – U9 bis U19 Samstag, 12.7. 2025: Straße – Kühtai – U9 bis U19 Feitag, 8.8. 2025: XC – IschglU9 bis U17 Sonntag, 11.10.2025: TBA – Thaur – U9 bis U19