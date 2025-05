Unfall auf der Tannheimer Straße: 18-Jähriger E-Biker nach Kollision schwer verletzt

Grän – Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr kam es auf der Tannheimer Straße (B199) zwischen Grän und Schattwald zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, lenkte ein 42-jähriger Deutscher seinen Wagen in Richtung Schattwald, als ein 18-jähriger österreichischer E-Biker, der ebenfalls in dieselbe Richtung fuhr, beim Mittelstreifen nach links in eine Nebenstraße einbiegen wollte.