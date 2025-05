Erfolge bei Wettbewerb: Tischlerlehrlinge zeigen handwerkliches Geschick

Die Späne flogen wieder: Elf Nachwuchstischler aus Osttirol qualifizieren sich für den Landeswettbewerb in Absam am 7. Juni.

Lienz – An der Tiroler Fachberufsschule Lienz fanden im April die Bezirks-Lehrlingswettbewerbe der Tischler statt. Hier zeigten die Lehrlinge aller drei Lehrjahre ihr Können. Von den insgesamt 35 Teilnehmer:innen qualifizierten sich elf für den Landes-Lehrlingswettbewerb am 7. Juni 2025 in Absam. Interessierte sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen.