Er zieht den Arztkittel wieder an: Zach Braff kehrt als J.D. zu Scrubs zurück

Hollywood – In der geplanten Neuauflage der erfolgreichen Ärzte-Comedy „Scrubs" ist Medienberichten zufolge US-Schauspieler Zach Braff (50) wieder in der Rolle als John Dorian („J.D.“) zu sehen. Nach monatelangen Verhandlungen hätten sich der US-Sender ABC und Braff auf einen Deal geeinigt, berichteten US-Medien unter Berufung auf anonyme Quellen. ABC bestätigte die Berichte zunächst nicht, Braff selbst teilte sie aber in seiner Instagram-Story.