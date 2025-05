TIROLERisch gsund und mit Teamgeist

Yoga, Pilates, Achtsamkeitsseminare – das Gesundheitsprogramm der TIROLER VERSICHERUNG kann sich sehen lassen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gemeinsam aktiv: in der Arbeit und in der Freizeit.

Gesundheit beginnt mit Eigeninitiative und wird bei der TIROLER aktiv gefördert. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital. Deshalb bieten wir sichere und gesunde Arbeitsplätze sowie ein nachhaltiges und umfassendes Gesundheitsangebot“, erzählt Jane Platter, Leiterin Personalmarketing & Personalentwicklung und verantwortlich für das Gesundheitsmanagement in der TIROLER. „Wir setzen auf ein ganzheitliches Angebot, weil wir davon überzeugt sind, dass es umfassende Maßnahmen in mehreren Bereichen braucht, um gesund und leistungsfähig zu bleiben“, so Platter.

„Motivierte und gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen täglich Topleistungen, die die TIROLER so erfolgreich machen.“ Jane Platter, Leiterin Personalmarketing & Personalentwicklung

Für Körper, Geist und Seele

Ob Morgen-Yoga, sporttherapeutisch begleitete Aktivpausen am Arbeitsplatz oder gemeinsame Lauf­events – bei der TIROLER wird im Team trainiert. Das stärkt nicht nur die Fitness, sondern auch den Zusammenhalt. „Unsere Teams unterstützen sich gegenseitig – beim Sport und in der täglichen Arbeit“, weiß Platter. „Immer in Bewegung bleiben“, das Motto von

TIROLERisch gsund, ist Programm. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren von zahlreichen Angeboten und einem topmodernen Arbeitsplatz. Und genau das zeigt sich in der Qualität ihrer täglichen Arbeit. „Gemeinsam lassen sich bessere Ergebnisse erzielen. Das spüren letztlich auch unsere Kundinnen und Kunden“, bringt es Platter auf den Punkt.

Raum für Begegnung und Bewegung

Die neue TIROLER Zentrale in der Innsbrucker Innenstadt bietet topmoderne Arbeitswelten: Eine Architektur, die Austausch und Rückzug gleichermaßen ermöglicht. Viel Holz, viel Grün und offene Strukturen sowie ein eigenes Fitnessstudio, das 24/7 für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugänglich ist. Für Platter ist klar: „Dieses Arbeitsumfeld lässt keine Wünsche offen und spiegelt unsere Unternehmenswerte wider. Leistung, Zusammenhalt und Qualität werden hier spürbar.“

Im TIROLER Kraftplatz wird nicht nur trainiert, sondern auch motiviert und unterstützt. © Simon Rainer

Gesund erfolgreich