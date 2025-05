Kritik wächst auch in Israel: Endloser Krieg und Hunger im Gazastreifen

Gaza, Tel Aviv – Nach zweieinhalb Monaten völliger Blockade hat die UNO in der Nacht auf Donnerstag mit der Verteilung von Hilfsgütern für den Gazastreifen begonnen. Am Mittwoch seien „rund 90 Lastwagenladungen mit Gütern am Kerem-Shalom-Übergang abgeholt worden“, erklärte UNO-Sprecher Stéphane Dujarric. Am Donnerstag teilte Israel mit, dass rund 100 weitere Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern der UNO im Gazastreifen eingetroffen seien. Hilfsorganisationen hatten in den vergangenen Monaten wiederholt die katastrophalen humanitären Bedingungen im Gazastreifen angeprangert und vor einer drohenden Hungersnot gewarnt.