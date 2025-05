Akku löste Schmorbrand in Westendorf aus: Lager von Firma schwer beschädigt

Ein Brand in einem Lagerraum einer Firma in Westendorf hat am Donnerstagvormittag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 9.30 Uhr rückten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Westendorf mit schwerem Atemschutzgerät zum Löscheinsatz aus. Etwa eine Stunde später konnte „Brand aus“ gegeben werden.