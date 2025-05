Podiumsdiskussion in Heinfels: Wie Trauma zu Drama führt und was Sucht damit zu tun hat

Heinfels – Am Mittwoch, den 28. Mai 2025, findet im Vereinshaus Heinfels eine Podiumsdiskussion zum Thema "Wie Trauma zu Drama führt und was Sucht damit zu tun hat" statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und verspricht Einblicke in die Zusammenhänge zwischen psychischen Belastungen und Suchterkrankungen.