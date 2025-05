FC Wacker siegte bei Hans-Reisch-Gedenkturnier, VG Pill glänzte bei Tirol Cup

Voltigieren: Wie die VG Pill TU Sparksse Schwaz stolz verkündete, gab es für den Verein zuletzt beim 2. Tirol Cup am Tannauerhof in Pill einige Podestplätze. Alle Sieger: Greta Weninger (Klasse A), Selina Luchner (Kategorie L), Charlize Niederfriniger (Klasse M), Lea Hollaus (Klasse Einzel S Junior), Leonie Koller (Young Vaulters), Anna Winderl (Einzel S, Abteilung B), VG Pill (Gruppenvoltigieren Klasse L), Maya Kleinheinz/Marie Kulhanek (Junioren Pas de Deux).

Fußball: Insgesamt 28 Mannschaften aus dem In- und Ausland lieferten sich am vergangenen Wochenende im Kufsteiner Grenzlandstadion einen spannenden und sportlich fairen Wettkampf um die begehrten Wanderpokale beim internationalen Hans-Reisch-Gedenkturnier. Beim U11-Bewerb gewann der FC Wacker vor Sportbund Rosenheim und der SPG Rietz/Stams. Beim U9-Turnier setzte sich Red Bull Salzburg gegen FT Starnberg 09 durch. Platz drei ging an den SK Ebbs.