Maschine brannte in Imster Sägewerk: Technik verhinderte Schlimmeres

Imst – Glimpflich endete am Donnerstagabend der Brand einer Hobelmaschine in einem Sägewerk in Imst. Die Brandmeldeanlage des Betriebs schlug kurz nach 19 Uhr Alarm, nachdem ein technischer Defekt zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung geführt hatte, schildert Bezirksfeuerwehrkommandant Roland Thurner. „Der Brandschutz ist in dem Betrieb sehr hoch, die Sprinkler haben alles außerhalb der Maschine niedergeschlagen. Ansonsten wäre der Brand viel größer gewesen.“