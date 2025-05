Ärmere mit hohem Risiko für schlechte Gesundheitsversorgung

Die Probanden waren über 18 Jahre alt. Ihre Daten auf individueller Ebene wurden mit nationalen dänischen Registern zur sozialen Situation und zur medizinischen Versorgung verknüpft. An sich gab es schon für das Sample der Gesamtbevölkerung eine erstaunlich hohe potenzielle Fehlerquote, was die medikamentöse Versorgung im Krankheitsfall betraf: 14,7 Prozent der Menschen waren einer potenziell inadäquaten Medikation (PIM) ausgesetzt. Eine Unterversorgung (START-PIM; fehlende Medikation, zu geringe Dosierung etc.) war mit 12,5 Prozent am häufigsten. 3,1 Prozent der Studienteilnehmer waren überversorgt (zu viele Arzneimittel, zu hohe Dosierung etc.).