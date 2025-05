Alkolenker krachte gegen Betonmauer: Zwei Verletzte in Tarrenz

Tarrenz – Zu einem schweren Unfall unter Alkoholeinfluss kam es am Donnerstagabend im Ortsgebiet von Tarrenz. Laut Polizei verlor ein 26-jähriger Lenker gegen 20.30 Uhr auf der B 189 beim Hotel Lamm in Fahrtrichtung Imst die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal in eine Betonmauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das stark beschädigte Fahrzeug wieder auf die Straße geschleudert und blieb quer über beide Fahrbahnen stehen.