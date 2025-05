Messerangriff an deutscher Schule: Verdächtiger 13-Jähriger gefasst

Der mutmaßliche Täter wurde in der Altstadt Spandau von Polizisten angetroffen. Das Opfer (12) wurde operiert und ist weiterhin im Krankenhaus.

Remscheid, Berlin – Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf einen zwölfjährigen Schüler in Berlin ist der gesuchte mutmaßliche Täter gefasst. Der 13-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam, sagte ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag. Der Bursch wurde in der Altstadt Spandau von Polizisten angetroffen, teilte die Polizei mit.

Mit Fotos und eindringlichen Worten hatte die Exekutive zuvor nach dem Kind gesucht: Der Bub befinde sich möglicherweise „in einer psychischen Ausnahmesituation“ und könnte ein Messer bei sich führen. Am Tatort, einer Berliner Volksschule, wurde nach Polizeiangaben ein Küchenmesser gefunden. Damit soll der 13-Jährige am Donnerstag den Mitschüler lebensgefährlich verletzt haben. Der Zwölfjährige wurde operiert und ist weiterhin im Krankenhaus. Sein Zustand ist nach Polizeiangaben stabil. Es sei aber noch nicht möglich gewesen, den Buben zu den Ereignissen zu befragen, sagte ein Polizeisprecher.

Eltern des 13-Jährigen gaben Vermisstenanzeige auf

Der mutmaßliche Täter wurde von der Vermisstenstelle im Landeskriminalamt gesucht. Seine Eltern hatten eine Vermisstenanzeige aufgegeben, da ihr Sohn nicht zu Hause erschienen war. Die Polizei stehe in engem Kontakt mit den Eltern, sagte ein Polizeisprecher.

Dem 13-Jährigen droht wegen seines Alters keine Strafe. Der Bub ist nach dem Gesetz nicht strafmündig. Mutmaßlich werde er zunächst ärztlich behandelt, hieß es von der Polizei. Im weiteren Verlauf werde er wohl einer geeigneten Pflegestelle zugewiesen.

Ein fremdenfeindliches oder religiöses Motiv wurde ausgeschlossen, beide Kinder seien deutsche Staatsangehörige, hieß es. Der mutmaßliche Täter habe offenkundig ein Aggressionsproblem, sonst wäre das nicht geschehen, sagte der Polizeisprecher. „Es gibt keinerlei Erkenntnisse darüber, warum er das gemacht hat. Er hat eben einfach plötzlich mit der Stichwaffe zugestochen und ist danach abgehauen“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Das Ganze sei in der Umkleidekabine vor oder nach dem Sport passiert, erzählte die Mutter eines Buben, der Zeuge war. Es habe an diesem Tag keine Vorgeschichte gegeben, es sei aber bekannt gewesen, dass die beiden Kinder sich nicht besonders mochten.

Weiterer Angriff in Nordrhein-Westfalen

Kurz nach dem Messerangriff in Berlin gab es in Nordrhein-Westfalen einen Polizeieinsatz wegen einer ähnlichen Tat. Ein Elfjähriger soll in der Innenstadt von Remscheid einen 13 Jahre alten Buben bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt haben.

Die beiden Taten haben in Deutschland erneut Debatten um das Thema Gewalt von Kindern und Jugendlichen ausgelöst. Dazu gehört die Forderung, das Alter für die Strafmündigkeit herabzusetzen. Aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft muss sie mindestens auf das zwölfte Lebensjahr herabgesetzt werden. Es gehe nicht darum, Kinder ins Gefängnis zu bringen, betonte Gewerkschaftschef Rainer Wendt. Sie sollten aber von den „Segnungen eines Strafverfahrens“ profitieren können, so Wendt. „Es ist schon ein Unterschied, ob irgendein Sozialarbeiter auf einen Zwölf- und 13-Jährigen, der mit einem Messer bewaffnet ist und durch die Gegend läuft, einwirkt – oder ob Polizei und Staatsanwaltschaft das tun“, sagte Wendt der Bild.

Gewalt unter Kindern nimmt zu

Die Berliner Polizei warnt bereits seit Jahren vor einer zunehmenden Gewaltbereitschaft bei diesen Altersgruppen. Die Angriffe würden häufig untereinander geschehen. Auch Messer spielten dabei häufiger eine Rolle. Oft werde damit gedroht, etwa bei Raubtaten oder zur Einschüchterung, aber sie würden auch eingesetzt.