Wanderbus über das Hahntennjoch startet ab Montag in die Saison

Viermal täglich wird ab dem 26. Mai die Linie 155 vom Bahnhof Ötztal-Bahnhof nach Elmen geführt. Das Angebot richtet sich sowohl an Gäste als auch an Einheimische.

Die Buslinie 155 wird bis Ende Oktober täglich vier Mal in beide Richtungen zwischen Elmen und dem Bahnhof Imst-Pitztal verkehren. Sie stellt die kürzeste Verbindung vom Lechtal in die Inntalfurche dar und ist damit eine wichtige Transportmöglichkeit für die Region. Über 150 Tage lang wird das Lechtal enger an Imst angebunden sein, was besonders für Pendlerinnen und Pendler sowie Schülerinnen und Schüler von Vorteil ist.