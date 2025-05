Resl-Brüder im Gespräch: Reform der Wohnbauförderung für mehr Eigentum gefordert

Philipp Resl: Unser Onkel Siegfried Resl, unser Vater Anton Resl und Baumeister Eckehard Putzker haben 1977 das Unternehmen gegründet. Derzeit hat die P&R Gewerbeobjekte u. a. in Fulpmes mit einem Lebensmittelmarkt, Arzl mit einer Kinderkrippe, im Westen von Innsbruck mit ebenfalls einem Lebensmittelmarkt, zwei Bürogebäude in der Rossau in Innsbruck, Wohnimmobilien in Innsbruck und Kufstein und diverse Lager und Garagenplätze. Der Hauptfokus liegt in Innsbruck.