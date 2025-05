Putin will Pufferzone entlang der Grenze zur Ukraine einrichten

Russlands Präsident besuchte die Grenzregion Kursk. Kiew bewertet Putins Pläne als Absage an Friedensbemühungen.

Moskau, Kiew – Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach seinem Besuch in der monatelang teils von ukrainischen Truppen kontrollierten Region Kursk die Schaffung einer Pufferzone „entlang der Grenze“ angekündigt. Die Entscheidung über die Sicherheitszone sei getroffen worden, sagte Putin bei einer Regierungssitzung per Videoschaltung. Wo genau die Zone verläuft, wie lang sie sein und wie tief in die Ukraine sie reichen soll, sagte er zunächst nicht.