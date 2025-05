Investieren und informieren: Wie Minister Totschnig den Hochwasserschutz pushen will

Rund 800.000 Personen in Österreich sind von Hochwasserrisiken betroffen. Das Landwirtschaftsministerium will mit einer Infokampagne für mehr Schutz, Vorsorge und Aufklärung sorgen. Mit dem altbekannten „Helmi“ sollen gezielt auch Kinder angesprochen wurden.

Wien – Das letzte große Hochwasser in Österreich ist noch nicht so lange her: Vergangenen September suchten gewaltige Wassermassen den Osten des Landes heim. Um in Zukunft besser für Starkregen, lokale Unwetter und in Folge Hochwasser gerüstet zu sein, investiert das vom Tiroler Minister Norbert Totschnig (ÖVP) geführte Landwirtschaftsministerium nun in ein 10-Punkte-Aktionsprogramm und eine eigene Info-Kampagne.