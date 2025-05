Geburt auf Vorarlberger Autobahn: Frau bringt Kind am Beifahrersitz zur Welt

Auf dem Weg zur Entbindung im Krankenhaus Feldkirch hat am späten Donnerstagabend eine Hochschwangere ihr Baby in einem Auto auf der Rheintalautobahn (A14) zur Welt gebracht. Während der Fahrt bemerkte die Frau, dass bereits der Kopf des Buben zu sehen war. Daraufhin hielt ihr Lebensgefährte den Wagen auf dem Pannenstreifen an und setzte einen Notruf ab. Kurz nach 23.00 Uhr entband die Frau auf dem Beifahrersitz. Mutter und Kind sind wohlauf, informierte die Polizei.