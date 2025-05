Bananen-Riese Chiquita entlässt Tausende Arbeiter wegen Streiks

Die Arbeiterinnen und Arbeiter der Bananenplantage in der Karibikprovinz Bocas del Toro sind am 28. April in den Streik getreten. Der gewerkschaftliche Protest richtet sich gegen eine Pensionsreform, die zuvor vom Kongress des Landes verabschiedet worden war. Örtlichen Medienberichten zufolge blockierten die Streikenden Straßen in der Provinz. Schulen wurden geschlossen und es kam zu Treibstoffengpässen.